Дополнительная выплата в размере месячной зарплаты: кто из военных имеет на нее право

Деньги военного. Фото: Армия Inform

Во время военного положения украинские военные имеют право на выплаты за выполнение боевых задач и бои на передовой. Но законом предусмотрены выплаты для решения социально-бытовых вопросов.

Новини.LIVE выясняли, кто имеет на них право.

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Выплаты для военных

Сообщается, что военные могут получить дополнительные выплаты от 30 до 100 тысяч гривен за выполнение задач или участие в боях на передовой. А военные в тылу такого права не имеют.

Бойцы могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее выплачивают военнослужащим в размере месячного денежного довольствия.

Выплаты предусмотрены по следующим основаниям:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранение военнослужащего, испытавшего при выполнении задач во время военного положения;

при наличии у военнослужащего инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия) , заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

Выплата помощи осуществляется по рапорту военнослужащего из приказа командира с указанием в нем размера помощи.

Напомним, Кабинет министров в июле запустил в областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.