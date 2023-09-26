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Додаткова виплата у розмірі місячної зарплати: хто з військових має на неї право

26 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Додаткова виплата у розмірі місячної зарплати: хто з військових має на неї право
Гроші військового. Фото: Армія Inform
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час дії воєнного стану українські військові мають право на виплати за виконання бойових завдань і бої на передовій. Але законом передбачені виплати для вирішення соціально-побутових питань. 

Новини.LIVE зясовували, хто має на них право.

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Виплати для військових

Повідомляється, що військві можуть отримати додаткові виплати від 30 до 100 тисяч гривень за виконання завдань або участь у боях на передовій. А військові в тилу  такого права не мають.

Бійці можуть також отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її виплачують військовослужбовцям у розмірі місячного грошового забезпечення.

Виплати передбачені за таких підстав:

  • смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;
  • поранення військовослужбовця, що зазнав при виконанні завдань під час воєнного стану;
  • у разі наявності у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;
  • порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;
  • безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (більше ніж 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;
  • сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або визнаних безвісно відсутніми.

Виплата допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив в областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому. 

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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