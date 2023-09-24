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Днепропетровская ОВА "закатает в асфальт" 3 млрд грн: подробности скандальных тендеров

24 сентября 2023 19:02
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Днепропетровская ОВА "закатает в асфальт" 3 млрд грн: подробности скандальных тендеров
Трасса М 29 в Днепропетровской области. Иллюстративное фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Днепровская ОВА планирует отремонтировать три дороги и приобрести рамные рельсы для Укрзализныци. За неделю из десяти крупнейших тендеров в Украине четыре — провели Днепропетровской области.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал перечень топ-10 самых дорогих тендеров по Украине за прошлую неделю. Отличилась Днепровская ОВА.

"Из десяти крупнейших тендеров в неделю: четыре — это одна ОГА, и именно дороги. Еще три — это закупки у экс-ЕДАПС… Пацаны, вам не кажется, что что-то пошло не так у нас?", — возмутился нардеп.

Железняк назвал топ-10 крупнейших тендеров
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

О деятельности местных властей написал и журналист Иван Красиков. По его словам, один из ремонтов будет проводить фирма, владельцы которой связаны с братьями Дубинскими.

"Департамент капитального строительства и ЖКХ ОГА, который проводил тендеры, возглавляет Валерия Гаркуша, которая связана с братьями Дубинскими последние 8 лет. 3 миллиарда гривен на ремонт дорог. Во время войны, в прифронтовой зоне. Никогда такого не было и вот", — написал Красиков.

Также журналист отмечает, что нынешний глава Днепровской ОВА Сергей Лысак ранее возглавлял местную Службу Безопасности.

"Будет ли, в таком случае, СБУ изучать эти тендеры и их участников, а тем более проверять, как тратились бюджетные деньги?", — подчеркнул он.

К тому же, Красиков видит довольно жуткие перспективы в предстоящем восстановлении области. Ведь и к этим ремонтам могут снова привлечь "своих" людей.

"Вы еще увидите, как фирмы, связанные с братьями Дубинскими, будут получать средства налогоплательщиков США на проекты по восстановлению разрушенных населенных пунктов. Пикантность получения этих средств будет в том, что в США братья Дубинские разыскиваются ФБР", — убежден журналист.

Журналист рассказал, кто действительно выиграл тендеры
Скриншот сообщения Ивана Красикова

В то же время, проект Наши Гроши информирует, что
Днепропетровская ОГА в одном из тендеров на ремонт дороги не выставила к участникам конкурса должного требования — чтобы у них был опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа.

Единственное требование, выдвинутое ОВА, и участник "Инвестстрой" таки сумел выполнить, — предоставить один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. Это единственный такой договор в истории победившей компании. К тому же, тогда "Инвестстрой" заработал в несколько раз меньше — 55 миллионов.

Таким образом, за несколько дней "ударного труда" Днепровская ОВА потратила на ремонты местных дорог 2,93 млрд грн. В целом же с середины августа — 5,73 млрд грн.

Напомним, в Днепре заказали ремонт больницы вдвое дороже. Тендер состоялся при участии только одной фирмы.

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