Дніпропетровська ОВА "закатає в асфальт" 3 млрд грн: подробиці скандальних тендерів

Траса М 29 у Дніпропетровській області. Ілюстративне фото: wikimedia.com

Дніпровська ОВА планує відремонтувати три дороги та придбати рамні рейки для Укрзалізниці. За тиждень з десяти найбільших тендерів в Україні чотири — провели у Дніпропетровської області.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив перелік топ 10 найдорожчих тендерів по Україні за минулий тиждень. Відзначилась Дніпровська ОВА.

"З десяти найбільших тендерів за тиждень: чотири — це одна ОДА, і саме дороги. Ще три — це закупівлі у екс-ЄДАПС…Пацани, вам не здається, що щось пішло не так у нас?", — обурився нардеп.

Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

Про діяльність місцевої влади написав і журналіст Іван Красіков. За його словами, один із ремонтів проводитиме фірма, власники якої пов'язані із братами Дубінськими.

"Департамент капітального будівництва та ЖКГ ОДА, який проводив тендери, очолює Валерія Гаркуша, яка пов'язана з братами Дубінськими останні 8 років. 3 мільярди гривень на ремонт доріг. Під час війни, у прифронтовій зоні. Ніколи такого не було і ось", — написав Красіков.

Також журналіст вказує на те, що нинішній очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак раніше очолював місцеву Службу Безпеки.

"Чи буде, у такому разі, СБУ вивчати ці тендери та їх учасників, а тим більше, перевіряти, як витрачалися бюджетні гроші?", — підкреслив він.

До того ж Красіков бачить досить моторошні перспективи у майбутній відбудові області. Адже і до цих ремонтів можуть знову залучити "своїх" людей.

"Ви ще побачите, як фірми, пов'язані з братами Дубінськими, будуть отримувати кошти платників податків США на проєкти з відновлення зруйнованих населених пунктів. Пікантність отримання цих коштів буде в тому, що у США брати Дубінські розшукуються ФБР", — переконаний журналіст.

Скриншот повідомлення Івана Красікова

Водночас проєкт Наші Гроші інформує, що

Дніпропетровська ОДА у одному з тендерів на ремонт дороги не виставила до учасників конкурсу належну вимогу — аби ті мали досвід виконання аналогічних робіт у розмірі до 100% від нового замовлення.

Єдину вимогу, яку висунула ОВА, і учасник "Інвестбуд" таки спромігся виконати, — надати один договір про ремонт доріг, укладений не раніше 2020 року. Це єдиний такий договір в історії компанії-переможця. До того ж, тоді "Інвестбуд" заробив у кілька разів менше — 55 мільйонів.

Таким чином, за кілька днів "ударної праці" Дніпровська ОВА витратила на ремонти місцевих доріг 2,93 млрд грн. А загалом з середини серпня — 5,73 млрд грн.

Нагадаємо, у Дніпрі замовили ремонт лікарні удвічі дорожче. Тендер відбувся за участі лишень однієї фірми.