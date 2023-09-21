Тендер із одним учасником: як у Дніпрі замовили ремонт лікарні удвічі дорожче

Приймальне відділення лікарні у Дніпрі. ілюстративне фото: google.com

Дніпровська міська рада вирішила провести поточний ремонт у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Тендер з пропозицією 19,74 млн грн виграла фірма "Крафт Стейт".

Про це свідчать дані Prozorro.

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12 вересня Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради замовив у поточний ремонт приміщень у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Так, планують довести до ладу бомбосховище перший та третій поверхи, сходи центрального входу, а також систему опалення та покрівлю.

Примітно, що у тендері участь взяла лише одна фірма — "Крафт Стейт". Відповідно вона ж і перемогла. Однак ціни на матеріали для ремонту виявились значно вищими ніж на ринку.

Так, лише на лінолеум Tarkett планують витратити 507 тисяч гривень — по 852 грн/кв.м. Однак, як відзначає видання Наші Гроші, такий самий лінолеум можна придбати в два рази дешевше. Журналісти порівняли ціни і на інші матеріали.

Порівняльна таблиця Фото: Наші Гроші

Таким чином загальна сума переплати складає 815 тисяч гривень. Приблизно стільки ж коштує новий ультразвуковий апарат Philips HD 11 XE, який лікарня планує відремонтувати.

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 тендерів останнього тижня літа: куди пішли державні мільярди.

Також стало відомо, що на Донеччині неподалік лінії фронту ремонтуватимуть дорогу за 60 млн грн.