Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Тендер із одним учасником: як у Дніпрі замовили ремонт лікарні удвічі дорожче arrow

Тендер із одним учасником: як у Дніпрі замовили ремонт лікарні удвічі дорожче

21 вересня 2023 13:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Тендер із одним учасником: як у Дніпрі замовили ремонт лікарні удвічі дорожче
Приймальне відділення лікарні у Дніпрі. ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Дніпровська міська рада вирішила провести поточний ремонт у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Тендер з пропозицією 19,74 млн грн виграла фірма "Крафт Стейт".

Про це свідчать дані Prozorro.

Читайте також:

Що відомо про ремонт в лікарні у Дніпрі

12 вересня Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради замовив у поточний ремонт приміщень у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги.  Так, планують довести до ладу бомбосховище перший та третій поверхи, сходи центрального входу, а також систему опалення та покрівлю.

Примітно, що у тендері участь взяла лише одна фірма — "Крафт Стейт". Відповідно вона ж і перемогла. Однак ціни на матеріали для ремонту виявились значно вищими ніж на ринку.

Так, лише на лінолеум Tarkett планують витратити 507 тисяч гривень — по 852 грн/кв.м. Однак, як відзначає видання Наші Гроші, такий самий лінолеум можна придбати в два рази дешевше. Журналісти порівняли ціни і на інші матеріали. 

Як різняться ціни
Порівняльна таблиця Фото: Наші Гроші

Таким чином загальна сума переплати складає 815 тисяч гривень. Приблизно стільки ж коштує  новий ультразвуковий апарат Philips HD 11 XE, який лікарня планує відремонтувати.

Нагадаємо, ми писали про ТОП-10 тендерів останнього тижня літа: куди пішли державні мільярди.

Також стало відомо, що на Донеччині неподалік лінії фронту ремонтуватимуть дорогу за 60 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз