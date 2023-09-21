Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Тендер с одним участником: как в Днепре заказали ремонт больницы вдвое дороже arrow

Тендер с одним участником: как в Днепре заказали ремонт больницы вдвое дороже

21 сентября 2023 13:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Тендер с одним участником: как в Днепре заказали ремонт больницы вдвое дороже
Приемное отделение больницы в Днепре. иллюстративная фотография: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн. гривен выиграла фирма "Крафт Стейт".

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Читайте также:

Что известно о ремонте в больнице в Днепре

12 сентября Департамент капитального строительства Днепровского горсовета заказал в текущий ремонт помещений в здании больницы скорой медицинской помощи. Так, планируют привести в порядок бомбоубежище первого и третьего этажа, лестницы центрального входа, а также систему отопления и кровли.

Примечательно, что в тендере приняла участие только одна фирма — "Крафт Стейт". Соответственно, она же и победила. Однако цены на материалы для ремонта оказались значительно выше, чем на рынке.

Только на линолеум Tarkett планируют потратить 507 тысяч гривен — по 852 грн/кв.м. Однако, как отмечает издание "Наші Гроші", такой же линолеум можно приобрести в два раза дешевле. Журналисты сравнили цены и на другие материалы.

Как отличаются цены
Сравнительная таблица Фото: Наши Деньги

Таким образом, общая сумма переплаты составляет 815 тысяч гривен. Приблизительно столько же стоит новый ультразвуковой аппарат Philips HD 11 XE, который больница планирует отремонтировать.

Напомним, мы писали о ТОП-10 тендерах последней недели лета: куда ушли государственные миллиарды.

Также стало известно, что в Донецкой области возле линии фронта будут ремонтировать дорогу за 60 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз