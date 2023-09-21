Тендер с одним участником: как в Днепре заказали ремонт больницы вдвое дороже

Приемное отделение больницы в Днепре. иллюстративная фотография: google.com

Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн. гривен выиграла фирма "Крафт Стейт".

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

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12 сентября Департамент капитального строительства Днепровского горсовета заказал в текущий ремонт помещений в здании больницы скорой медицинской помощи. Так, планируют привести в порядок бомбоубежище первого и третьего этажа, лестницы центрального входа, а также систему отопления и кровли.

Примечательно, что в тендере приняла участие только одна фирма — "Крафт Стейт". Соответственно, она же и победила. Однако цены на материалы для ремонта оказались значительно выше, чем на рынке.

Только на линолеум Tarkett планируют потратить 507 тысяч гривен — по 852 грн/кв.м. Однако, как отмечает издание "Наші Гроші", такой же линолеум можно приобрести в два раза дешевле. Журналисты сравнили цены и на другие материалы.

Сравнительная таблица Фото: Наши Деньги

Таким образом, общая сумма переплаты составляет 815 тысяч гривен. Приблизительно столько же стоит новый ультразвуковой аппарат Philips HD 11 XE, который больница планирует отремонтировать.

Напомним, мы писали о ТОП-10 тендерах последней недели лета: куда ушли государственные миллиарды.

Также стало известно, что в Донецкой области возле линии фронта будут ремонтировать дорогу за 60 млн грн.