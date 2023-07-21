Зарплата в Украине – работодателей заставят платить пеню за зарплатные долги

Трудовая книга украинца. Фото: google.com

В Украине задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий достигла нескольких миллиардов гривен. В связи с этим власти планируют усилить защиту работников в части выплаты долга, в частности, в случае неплатежеспособности работодателей.

Это предусматривает новый законопроект №9510, зарегистрированный в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Уплата компенсации за долги

Проект закона внесла в парламент глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

В частности, документ предлагает обязать работодателя, в случае задержки в выплате зарплаты на срок свыше 15 календарных дней после завершения месяца, за который осуществляется выплата, уплачивать работнику пеню в объеме и на условиях, установленных трудовым соглашением или коллективным договором, однако не менее учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) в расчете на один год за каждый день. Их обяжут выплачивать сумму долга по зарплате, а также сумму компенсации по закону "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

Документ среди прочего предлагает предоставить право работникам временно прекращать выполнение своей работы при задержке выплаты зарплаты сроком более 15 календарных дней.

Также законопроект предусматривает:

расширение оснований для издания судебных приказов, в частности, в случае, если требуется не только взыскание задолженности по зарплате, но и начисленной на день выплаты компенсации потери части зарплаты и пени из-за нарушения сроков ее выплаты;

выплата работникам компенсации в сумме трех среднемесячных зарплат работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу, когда было возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. Максимальный объем такой компенсации не может быть больше двенадцати минимальных зарплат по состоянию на 1 января соответствующего года.

Как объясняет автор законопроекта, по данным Госстата, в Украине растут долги перед работниками. По состоянию только на 1 февраля 2022 года предприятия задолжали выплаты зарплаты 129,5 тысячи человек. Речь идет о 3,1 млрд гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, некоторые работодатели готовы больше платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.