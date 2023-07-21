Зарплата в Україні — роботодавців змусять платити пеню за зарплатні борги

Трудова книжка українця. Фото: google.com

В Україні заборгованість з виплати заробітної платні працівникам підприємств сягнула кількох мільярдів гривень. У зв'язку з цим влада планує посилити захист робітників щодо виплати боргу, зокрема у випадку неплатоспроможності роботодавців.

Це передбачає новий законопроєкт №9510, зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Сплата компенсації за борги

Проєкт закону внесла у парламент очільниця Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Зокрема, документ пропонує зобов’язати роботодавця, у разі затримки у виплаті зарплати на термін понад 15 календарних днів після завершення місяця, за який здійснюється виплата, сплачувати працівникові пеню в обсязі та на умовах, встановлених трудовою угодою чи колективним договором, проте не менше облікової ставки Національного банку України (НБУ) у розрахунку на один рік за кожен день затримки виплати. Їх зобов'яжуть виплачувати суму боргу із зарплати, а також суму компенсації згідно із законом "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Документ серед іншого пропонує надати право працівникам тимчасово припиняти виконання своєї роботи у разі затримки виплати зарплати терміном понад 15 календарних днів.

Також законопроєкт передбачає:

розширення підстав для видання судових наказів, зокрема у випадку, якщо вимагається не тільки стягнення заборгованої зарплати, а й нарахованої на день виплати компенсації втрати частини зарплати та пені через порушення термінів її виплати;

виплата працівникам компенсації у сумі трьох середньомісячних зарплат працівника за 12 місяців, що передують місяцю, коли було порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення робітника до порушення зазначеної справи. Максимальний обсяг такої компенсації не може бути більший за дванадцять мінімальних зарплат станом на 1 січня відповідного року.

Як пояснює автор законопроєкту, за даними Держстату, в Україні зростають борги перед працівниками. Станом тільки на 1 лютого 2022 року підприємства заборгували виплати зарплати 129,5 тисячі особам. Йдеться про 3,1 млрд гривень.

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Нагадаємо, деякі роботодавці готові більше платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.