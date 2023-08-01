Девальвация гривны — эксперты оценили негативные тенденции на рынке

Доллар в руках. Фото: google.com

Эксперты рассказали, что ждет наличный рынок Украины в ближайшей перспективе. В частности, оценили, серьезная ли тенденция "проседания" наличной национальной валюты, которая наблюдалась на прошлой неделе.

Об этом говорится в прогнозе специалистов инвестиционной группы ICU.

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Ослабление гривны на рынке

Как отмечают эксперты, гривна несколько обесценилась на прошлой неделе, однако такая динамика, скорее всего, будет непродолжительной.

Так, на наличном рынке курс нацвалюты снизился на 1,2%, в среднем до 37,00-37,80 гривны за доллар в системно важных банках.

В течение четырех рабочих дней украинцы купили валюты больше, чем продали. Такой показатель был впервые зафиксирован с начала июня текущего года.

В то же время на межбанковском валютном рынке компании реализовали валюты только на 94 млн долларов меньше, чем купили. Также Национальный банк Украины (НБУ) сократил недельный объем интервенций по продаже иностранной валюты на 41%, до 350 миллионов долларов.

Аналитики отмечают, что в целом ситуация на рынке особо не изменилась, как и интерес граждан к покупке валюты для размещения на депозитах.

Следует заметить, что после недельного обесценивания гривны в банках по отношению к доллару накануне, 31 июля, американская валюта резко подешевела.

Какой сейчас курс гривны

По информации портала Minfin, во вторник, 1 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах несколько усилился и составляет 37,22 грн (покупка) и 37,35 (продажа).

Наличный курс — 36,86 (покупка) и 37,56 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за день:

Источник: Minfin

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Напомним, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время до конца лета возможны резкие изменения при некоторых условиях.

Также мы писали, что Нацбанк заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.