Девальвація гривні — експерти оцінили негативні тенденції на ринку

Долар у руках. Фото: google.com

Експерти розповіли, що чекає на готівковий ринок України у найближчій перспективі. Зокрема, оцінили, чи серйозною є тенденція "просідання" готівкової національної валюти, що спостерігалася минулого тижня.

Про це йдеться у прогнозі фахівців інвестиційної групи ICU.

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Як зазначають експерти, гривня дещо знецінилась упродовж минулого тижня, однак така динаміка, швидше за все, буде нетривалою.

Так, на готівковому ринку курс нацвалюти знизився на 1,2%, у середньому до 37,00-37,80 гривні за долар у системно важливих банках.

Протягом чотирьох робочих днів українці купили валюти більше, аніж продали. Такий показник було зафіксовано вперше з початку червня поточного року.

Водночас на міжбанківському валютному ринку компанії реалізували валюти тільки на 94 млн доларів менше, аніж купили. Також Національний банк України (НБУ) скоротив тижневий обсяг інтервенцій із продажу іноземної валюти на 41%, до 350 мільйонів доларів.

Аналітики зауважують, що загалом ситуація на ринку особливо не змінилась, як і інтерес громадян до купівлі валюти для розміщення на депозитах.

Варто зауважити, що після тижневого знецінення гривні у банках відносно долара, напередодні, 31 липня, американська валюта різко подешевшала.

Який зараз курс гривні

За інформацією порталу Minfin, у вівторок, 1 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах дещо посилився і становить 37,22 грн (купівля) і 37,35 (продаж).

Готівковий курс — 36,86 (купівля) та 37,56 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за день:

Джерело: Minfin

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Також ми писали, що Нацбанк заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.