Бюджет на 2023 год увеличили – кто получит больше денег

Заседание ВРУ. Фото: Телеграмм Ярослава Железняка

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали в целом увеличение финансирования в Государственном бюджете на 2023 год. Сумма выросла на 322,6 млрд грн, увеличив общий объем расходов до рекордного уровня.

Об этом сообщил заместитель главы Финансового комитета ВРУ, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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По его словам, за проект закона №10038 проголосовало 313 народных избранников.

"После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн", — написал политик.

Основные направления, где вырастет финансирование:

Министерство обороны — на 211 млрд грн;

Министерство внутренних дел — 79 млрд грн;

Министерство соцполитики — на 16,5 млрд грн;

Министерство иностранных дел — на 1,3 млрд грн;

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — на 4,3 млрд грн;

Служба безопасности — на 4,2 млрд грн;

Украинская разведка — на 2,5 млрд грн;

Министерство образования — на 572 млн грн;

Государственная служба спецсвязи и защиты — на 570 млн грн;

Служба внешней разведки — на 500 млн грн;

Управление государственной охраны — на 230,5 млн грн;

Министерство энергетики — на 350 млн грн;

Бюро экономической безопасности — на 219 млн грн.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", — подчеркнул Железняк.

Расходы на оборону

Заметим, что внести изменения в Государственный бюджет просило Министерство обороны. В ведомстве отмечали, что на заработную плату украинским военнослужащим не хватает денег до конца 2023 года. В Минобороны сообщили, что речь идет о 251 млрд гривен. Из вышеуказанной суммы:

227 млрд грн — на денежное довольствие на октябрь-декабрь;

24 млрд грн — на единовременную денежную помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предполагается ее возобновление.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Единые новости "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн. грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.