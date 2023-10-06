Бюджет на 2023 рік збільшили — хто отримає більше грошей

Засідання ВРУ. Фото: Телеграм Ярослава Железняка

Депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали у цілому збільшення фінансування у Державному бюджеті на 2023 рік. Сума зросла на 322,6 млрд грн, збільшивши загальний обсяг витрат до рекордного рівня.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету ВРУ, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Детальніше про ухвалення законопроєкту

За його словами, за проєкт закону №10038 проголосувало 313 народних обранців.

"Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн", — написав політик.

Основні напрямки, де зросте фінансування:

Міністерство оборони — на 211 млрд грн;

Міністерство внутрішніх справ — 79 млрд грн;

Міністерство соцполітики — на 16,5 млрд грн;

Міністерство закордонних справ — на 1,3 млрд грн;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — на 4,3 млрд грн;

Служба безпеки — на 4,2 млрд грн;

Українська розвідка — на 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти — на 572 млн грн;

Державна служба спецзв'язку та захисту — на 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;

Управління державної охорони — на 230,5 млн грн;

Міністерство енергетики — на 350 млн грн;

Бюро економічної безпеки — на 219 млн грн.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", — наголосив Железняк.

Видатки на оборону

Зауважимо, що внести зміни у поточний Державний бюджет просило Міністерство оборони. У відомстві зазначали, що на заробітні плати українським військовослужбовцям не вистачає грошей до кінця 2023 року. У Міноборони повідомили, що йдеться про 251 млрд гривень. Із вищевказаної суми:

227 млрд грн — на грошове забезпечення на жовтень-грудень;

24 млрд грн — на одноразову грошову допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.

Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.