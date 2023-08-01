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Государство ужесточит требования к премиям для чиновников: детали законопроекта

1 августа 2023 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — требования к окладам и премиям для чиновников усилят
Чиновник делает записи. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине установят четкие правила относительно должностных окладов и премий для государственных служащих. Это позволит избежать злоупотреблений в оплате труда.

Соответствующий законопроект №8222 ждет второго чтения в украинском парламенте.

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Что предлагает законопроект

Речь идет о "Проекте закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Законопроект предусматривает установление ставки в размере 70 и 30% в виде премий, доплат и надбавок.

В подкомитете по вопросам административно-территориального устройства Комитета государственной власти отметили, что соответствующий законопроект является требованием европейских государств-партнеров.

Там объясняют, что в Украине сформировалась такая практика, что, например, в одной и той же структуре гражданам на одинаковых должностях могут начислять заработные платы, которые могут отличаться вдвое или даже четверо. Такая ситуация возникла из-за отсутствия классификатора, а новый законопроект призван стандартизировать это.

Установленные четкие рамки оклада и премий позволят избежать возможных злоупотреблений со стороны руководителей. Вариативная часть не будет зависеть от воли руководителей, что должно улучшить профессиональные стандарты в госсекторе.

Что еще стоит знать

Напомним, по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Его могут продлить на несколько часов.

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