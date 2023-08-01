Зарплати в Україні — вимоги до окладів та премій для чиновників посилять

Посадовець робить записи. Фото: Unplush

В Україні встановлять чіткі правила щодо посадових окладів та премій для державних службовців. Це дозволить уникнути зловживань в оплаті праці.

Відповідний законопроєкт №8222 чекає на друге на читання в українському парламенті.

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Що пропонує законопроєкт

Йдеться про "Проєкт закону про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад".

Законопроєкт передбачає встановлення ставки в розмірі 70% та 30% у вигляді премій, доплат та надбавок.

У підкомітеті з питань адміністративно-територіального устрою Комітету організації державної влади зауважили, що відповідний законопроєкт є вимогою європейських держав-партнерів.

Там пояснюють, що в Україні сформувалась така практика, що, наприклад, в одній і тій же структурі, громадянам на однакових посадах можуть нараховувати заробітні плати, які можуть різнитися удвічі чи навіть учетверо. Така ситуація виникла через відсутність класифікатора, а новий законопроєкт покликаний стандартизувати це.

Встановлені чіткі рамки щодо окладу та премій дозволять уникнути можливих зловживань з боку керівників. Варіативна частина не залежатиме від волі керівників, що має покращити професійні стандарти у держсекторі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.