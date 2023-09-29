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Государство планирует отобрать часть доходов у банков: что решили в Раде

29 сентября 2023 14:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги для банков — часть доходов финучреждений хотят забирать на оборону
Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политики рекомендует поддержать в первом чтении законопроект о введении дополнительного налогообложения процентных доходов банков. Речь идет о проекте закона №9656.

Об этом сообщил глава финкомитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Детальнее о налогообложении банков

"Идея относительно введения дополнительного налогообложения процентных доходов банков, которая была предложена в подготовленном по моей инициативе законопроекте №9656, вызвала немалый резонанс, о чем свидетельствуют 3 (!) альтернативных законопроекта, представленных моими коллегами", — отметил Гетманцев.

Законопроект предлагает удвоить для украинских банков ставки налога на прибыль с 18 до 36% без права зачисления убытков предыдущих периодов в течение 2024-2025 годов.

В случае принятия законопроекта это позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет для финансирования сферы обороны, добавил Гетманцев.

Рекордные доходы финучреждений

Ранее украинские банки отчитались о рекордных объемах за всю историю независимости страны прибыли. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

До этого самым высоким за восемь месяцев был объем чистой прибыли финучреждений в довоенном 2021-м — 45,6 млрд грн против 32,6 млрд грн в 2020 году, 44,3 млрд грн — в 2019-м.

Что еще стоит знать

Также Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний, в том числе банков.

Также мы писали, что в Украине народные депутаты намерены пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов. Речь идет о вопросе очереди выплаты средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений.

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