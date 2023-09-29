Податки для банків — частину доходів фінустанов хочуть забирати на оборону

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: google.com

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує підтримати у першому читанні законопроєкт, щодо запровадження додаткового оподаткування відсоткових доходів банків. Йдеться про проєкт закону № 9656.

Про це повідомив голова фінкомітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Читайте також:

Детальніше про оподаткування банків

"Ідея щодо запровадження додаткового оподаткування процентних доходів банків, яка була запропонована у підготовленому за моєї ініціативи законопроєкті № 9656, викликала чималий резонанс, про що свідчать 3 (!) альтернативні законопроєкти, подані моїми колегами", — зазначив Гетманцев.

Законопроєкт пропонує подвоїти для українських банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків попередніх періодів упродовж 2024-2025 року.

У разі ухвалення законопроєкту це дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету для фінансування сфери оборони, додав Гетманцев.

Рекордні доходи фінустанов

Раніше українські банки відзвітували про рекордні обсяги за всю історію незалежності країни прибутків. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

До цього найвищим за вісім місяців був обсяг чистого прибутку фінустанов у довоєнному 2021-му — 45,6 млрд грн проти 32,6 млрд грн 2020 року, 44,3 млрд грн — 2019-го.

Що ще варто знати

Також Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема банків.

Також ми писали, в Україні народні депутати мають намір переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів. Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов.