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Государство предоставило помощь 17,5 тыс. украинцев: как подать заявку на 5 тыс. грн

24 августа 2023 10:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь 17,5 тыс. украинцев - как подать заявку на 5 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство уже выплатило разовую денежную помощь 17,5 тысячи человек на общую сумму 565 млн грн. Речь идет о гражданах, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Такие данные привели в Кабинете Министров Украины (КМУ).

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Помощь пострадавшим от подрыва ГЭС

Как отмечают в правительстве, специалисты соцзащиты населения продолжают принимать заявки от жителей Херсонщины и Николаевщины. Для того, чтобы успеть проработать все заявки, срок их подачи продлили до конца октября 2023 года.

Также жители этих регионов могут подавать заявки на получение компенсаций за утраченный урожай. Сейчас насчитывается уже 340 таких заявлений, по которым согласовали выплату в 2,7 млн грн.

В общей сложности на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в результате подтоплений выделили 1,3 млрд грн. В то время как на все меры, связанные с последствиями подрыва ГЭС, в бюджете предусмотрено 4,6 млрд грн.

Как подать заявление на помощь

Пострадавшим, желающим получить соответствующие компенсации в 5 тыс. грн, нужно обратиться в органы соцзащиты за фактическим местожительством.

 

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помощь деньги
Источник: Минсоцполитики

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины (КМУ) принял изменения по порядку одноразовой денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции.

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