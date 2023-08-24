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Держава надала допомогу 17,5 тис. українців: як подати заявку на 5 тис. грн

24 серпня 2023 10:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога 17,5 тис. українців — як подати заявку на 5 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд вже виплатив разову грошову допомогу 17,5 тисяч людей на загальну суму 565 мільйонів гривень. Йдеться про громадян, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Такі дані навели у Кабінеті міністрів України (КМУ).

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Допомога постраждалим від підриву ГЕС

Як зазначають в уряді, фахівці соцзахисту населення продовжують приймати заявки від жителів Херсонщини та Миколаївщини. Для того, щоб встигнути опрацювати всі заявки, термін їх подачі продовжили до кінця жовтня 2023 року.

Також мешканці цих регіонів можуть подавати заявки на отримання компенсацій за втрачений урожай. Зараз налічується вже 340 таких заяв, за якими погодили виплату у 2,7 млн грн.

Загалом на відбудову пошкодженого та зруйнованого житла внаслідок підтоплень виділили 1,3 млрд грн. Тоді як на всі заходи, пов'язані з наслідками підриву ГЕС, у бюджеті передбачено 4,6 млрд грн.

Як подати заяву на допомогу

Постраждалим, які хочуть отримати відповідні компенсації у 5 тис. грн, потрібно звернутися до органів соцзахисту за фактичним місцем проживання.

 

гроші допомога
допомога гроші
Джерело: Мінсоцполітики

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. 

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