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Некоторым украинцам будут выплачивать пенсии по-новому: ключевые изменения

29 июня 2023 06:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии по-новому – в 2023 году некоторым украинцам сокращают и прекращают выплаты
Люди пенсионного возраста. Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в этом году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекращать выплаты гражданам на банковские карты. Нововведение касается только некоторых случаев.

Об этом сообщает издание Progroshi.

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Как отмечается, ПФУ может прекращать выплаты гражданам на карточки, если те выехали за границу и планируют проживать в других странах.

Кроме того, начисления выплаты могут прекращаться в случае, если в документах граждан обнаружат недостоверные сведения.

Все граждане, получающие государственные выплаты, должны своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда об изменениях данных, вносимых в персональные учетные карты, или о выезде за пределы Украины.

Возврат части пенсии

Также некоторым пенсионерам нужно будет вернуть часть пенсии. Речь идет о тех, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Выплаты могут сократиться, если не предупредят о появлении работы органы ПФУ.

В любом случае Пенсионный фонд узнает и сумму переплаты высчитают со следующей ежемесячной выплаты. Согласно действующему законодательству, сообщать ПФУ об этом необходимо в течение десяти дней после трудоустройства.

Если граждане не захотят вернуть переплаты самостоятельно, то ПФУ будет ежемесячно забирать по 20% от пенсии до полного погашения суммы переплаты.

Перерасчет пенсий в июле

В июле увеличенные выплаты получат госслужащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты, ученые, журналисты. Индексация составит 19,7%, а размер повышения в июле будет для каждого индивидуален. Кому-то дадут по 100 гривен, а кто получит по 1 тыс. грн. Это зависит от общей суммы пенсии.

Не получат повышения в 2023 году четыре категории лиц. Размеры пенсий не будут пересматриваться для таких граждан:

  • работающие пенсионеры с низким страховым стажем, рассчитанная пенсия которых не превышает 2,1 тыс. грн;
  • бывшие работники органов прокуратуры;
  • пенсионеры с максимальными выплатами из расчета — 20,93 тыс. грн;
  • пенсионеры, имеющие право на пожизненное денежное содержание.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что украинцы могут подавать заявления на назначение пенсий по возрасту онлайн . Однако нужно знать определенные нюансы относительно даты обращения.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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