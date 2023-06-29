Пенсії по-новому — у 2023 році деяким українцям скорочують та припиняють виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні цього року Пенсійний фонд України (ПФУ) може припиняти виплати громадянам на банківські картки. Нововведення стосується тільки окремих випадків.

Про це повідомляє видання Progroshi.

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Виплата пенсії у 2023 році

Як зазначається, ПФУ може припиняти виплати громадянам на картки, якщо ті виїхали за кордон та планують надалі проживати в інших країнах.

Окрім того, нарахування виплати можуть зупиняти у випадку, якщо у документах громадян виявлять недостовірні відомості.

Всі громадяни, які отримують державні виплати, мають своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до персональних облікових карток, або про виїзд за межі України.

Повернення частини пенсії

Також деяким пенсіонерам потрібно буде повернути частину пенсії. Йдеться про тих, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. Виплати можуть скоротити, якщо не попередять про появу роботи органи ПФУ.

У будь-якому випадку Пенсійний фонд дізнається і суму переплати вирахують із наступної щомісячної виплати. Відповідно до чинного законодавства, повідомляти ПФУ про це необхідно упродовж десяти днів після працевлаштування.

Якщо громадяни не захочуть повернути переплати самостійно, то ПФУ щомісячно забиратиме по 20% від пенсії до повного погашення суми переплати.

Перерахунок пенсій у липні

У липні збільшені виплати отримають держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати, науковці, журналісти. Індексація становитиме 19,7%, а розмір підвищення у липні буде для кожного індивідуальний. Комусь дадуть по 100 гривень, а хтось одержить по 1 тис. грн. Це залежить від загальної суми пенсії.

Не отримають підвищення у 2023 році чотири категорії осіб. Розміри пенсій не переглядатимуть для таких громадян:

працюючі пенсіонери із недостатнім низьким страховим стажем, розрахована пенсія яких не перевищує 2,1 тис. грн;

колишні працівники органів прокуратури;

пенсіонери із максимальними виплатами з розрахунку – 20,93 тис. грн;

пенсіонери, які мають право на довічне грошове утримання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що українці можуть подавати заяви на призначення пенсій за віком онлайн. Однак потрібно знати певні нюанси щодо дати звернення.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.