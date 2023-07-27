Выплаты в 2 тыс. грн — некоторые украинцы получат деньги от государства

Деньги в руках. Фото: google.com

27 июля 2002 года во Львове произошла самая масштабная катастрофа в истории авиашоу, когда погибли 77 зрителей во время падения истребителя. В связи с этой трагедией родственникам погибших выплатят суммарно 110 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Выплаты для родственников погибших в Скнилове

Как отмечают в горсовете, в общей сложности средства получат 55 граждан, являющихся родственниками погибших во время авиакатастрофы на военном аэродроме "Скнилов" под Львовом.

Размер выплат будет составлять 2 тысячи гривен. В прошлом году родственники получили большие суммы — по 5 тысяч гривен.

Эту помощь оказывают в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской территориальной громады.



Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/297643-rodicham-zagiblikh-v-aviakatastrofi-na-sknilovi-misto-viplatit-materialnu-dopomoguЭту помощь оказывают в пределах Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовского городского территориального общества.



Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/297643-rodicham-zagiblikh-v-aviakatastrofi-na-sknilovi-misto-viplatit-materialnu-dopomogu Отмечается, что помощь оказывают в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской тергромады.

Сегодня, 27 июля, во Львове почтят память погибших. В частности, состоится возложение цветов к "Сегменту памяти" жертв трагедии в Скнилове.



Скниловская трагедия произошла во время празднования 60-летия 14 авиационного корпуса военно-воздушных сил. Во время маневра истребитель Су-27УБ впал в толпу зрителей, из-за чего погибли 77 человек, из которых 28 — дети. Также тогда пострадали еще около 250 человек.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 августа переселенцев могут лишить выплаты. Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, больше не будут иметь статус внутренне перемещенных лиц.

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