Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Некоторым украинцам в июле выплатят по 2 тыс. грн: кто получит arrow

Некоторым украинцам в июле выплатят по 2 тыс. грн: кто получит

27 июля 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты в 2 тыс. грн — некоторые украинцы получат деньги от государства
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

27 июля 2002 года во Львове произошла самая масштабная катастрофа в истории авиашоу, когда погибли 77 зрителей во время падения истребителя. В связи с этой трагедией родственникам погибших выплатят суммарно 110 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте также:

Выплаты для родственников погибших в Скнилове

Как отмечают в горсовете, в общей сложности средства получат 55 граждан, являющихся родственниками погибших во время авиакатастрофы на военном аэродроме "Скнилов" под Львовом.

Размер выплат будет составлять 2 тысячи гривен. В прошлом году родственники получили большие суммы — по 5 тысяч гривен.

Эту помощь оказывают в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской территориальной громады.

Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/297643-rodicham-zagiblikh-v-aviakatastrofi-na-sknilovi-misto-viplatit-materialnu-dopomoguЭту помощь оказывают в пределах Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовского городского территориального общества.

Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/297643-rodicham-zagiblikh-v-aviakatastrofi-na-sknilovi-misto-viplatit-materialnu-dopomogu Отмечается, что помощь оказывают в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской тергромады.

Сегодня, 27 июля, во Львове почтят память погибших. В частности, состоится возложение цветов к "Сегменту памяти" жертв трагедии в Скнилове.

Скниловская трагедия произошла во время празднования 60-летия 14 авиационного корпуса военно-воздушных сил. Во время маневра истребитель Су-27УБ впал в толпу зрителей, из-за чего погибли 77 человек, из которых 28 — дети. Также тогда пострадали еще около 250 человек.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 августа переселенцев могут лишить выплаты. Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, больше не будут иметь статус внутренне перемещенных лиц.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины (КМУ) принял изменения по порядку одноразовой денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз