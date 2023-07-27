Виплати у 2 тис. грн — деякі українці отримають гроші від держави

Гроші у руках. Фото: google.com

27 липня 2002 року у Львові сталася наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу, коли загинуло 77 глядачів під час падіння винищувача. У зв'язку з цією трагедією родичам загиблих виплатять сумарно 110 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Виплати для родичів загиблих у Скнилові

Як зазначають у міськраді, загалом кошти отримають 55 громадян, які є родичами загиблих під час авіакатастрофи на військовому летовищі "Скнилів" під Львовом.

Розмір виплат становитиме 2 тисячі гривень. Минулого року родичі отримали більші суми — по 5 тисяч гривень.

Цю допомогу надають у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади.



Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/297643-rodicham-zagiblikh-v-aviakatastrofi-na-sknilovi-misto-viplatit-materialnu-dopomoguЦю допомогу надають у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади.



Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/297643-rodicham-zagiblikh-v-aviakatastrofi-na-sknilovi-misto-viplatit-materialnu-dopomoguЗазначається, що допомогу надають у рамках Комплексної програми соцпідтримки окремих категорій громадян Львівської міської тергромади.

Сьогодні, 27 липня у Львові вшанують пам'ять загиблих. Зокрема, відбудеться покладання квітів до "Сегменту пам’яті" жертв трагедії у Скнилові.



Скнилівська трагедія сталася під час святкування 60-ї річниці 14 авіаційного корпусу військово-повітряних сил. Під час маневру винищувач Су-27УБ впав у натовп глядачів, спричинивши загибель 77 людей, з яких 28 — діти. Також тоді постраждали ще близько 250 людей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 серпня переселенців можуть позбавити виплат. Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, більше не матимуть статусу внутрішньо переміщених осіб.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції.