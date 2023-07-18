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Некоторым украинцам обновят выплаты: кто получит 7,5 тыс. грн

18 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто из украинцев получит 7,5 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство некоторым украинцам выплатит значительно большие пенсионные выплаты. Суммы будут колебаться от 7,5 тыс. до 13 тыс. гривен.

Об этом информирует профильное издание Napensii.ua.

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Как отмечается, речь идет о пенсиях для граждан с инвалидностью, а именно — если статус предоставлен военным во время войны. Выплаты военным устанавливают в зависимости от группы инвалидности. Лица с первой группой инвалидности получат 100% суммы денежного довольствия, второй группы — 80%, третьей — 60%. Другие граждане с инвалидностью: первая группа — 70% суммы денежного довольствия, вторая группа — 60%, третья группа — 40%.

Учитывают состав срочной службы военнослужащих. Для военных среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы пенсии составляют 110% вышеуказанных сумм. Военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава (кроме срочной службы) среди лиц офицерского состава — 120% и 130%.

Если военные получают пенсию по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то начисление будет зависеть от общего стажа, заработка, а также установленной группы инвалидности.

Военные с инвалидностью, которую получили из-за боевых действий, гарантированно получат пенсию не менее установленных сумм (вместе со всеми доплатами и надбавками):

  • для первой группы инвалидности — 13,6 тыс. гривен;
  • для второй группы — 10,98 тыс. гривны;
  • для третьей группы — 7,53 тыс. гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по состоянию на середину июля профинансировал пенсионные выплаты почти на 35 млрд грн. В среднем украинцы получают 5,3 тысячи гривен.

Также мы писали, что среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область —  6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

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