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Деяким українцям оновлять виплати: хто отримає 7,5 тис. грн

18 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто з українців отримає 7,5 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держава деяким українцям виплатить значно більші пенсійні виплати. Суми коливатимуться від 7,5 тис. до 13 тис. гривень.

Про це інформує профільне видання Napensii.ua.

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Як зазначається, йдеться про пенсії для громадян з інвалідністю, а саме — якщо статус надано військовим під час війни. Виплати військовим встановлюють залежно від групи інвалідності. Особи з першою групою інвалідності отримають 100% суми грошового забезпечення, другої групи — 80%, третьої — 60%. Інші громадяни з інвалідністю: перша група — 70% суми грошового забезпечення, друга група — 60%, третя група — 40%.

Враховують склад строкової служби військовослужбовців. Для  військових з-поміж осіб сержантського та старшинського складу строкової служби пенсії становлять 110% зазначених вище сум. Військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу (крім строкової служби), з-поміж осіб офіцерського складу — 120% й 130%.

Якщо військові отримують пенсію за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", то нарахування залежатиме від загального стажу, заробітку, а також встановленої групи інвалідності.

Військові з інвалідністю, яку отримали через бойові дії, гарантовано отримають пенсію не менше таких встановлених сум (разом з усіма доплатами та надбавками):

  • для першої групи інвалідності — 13,6 тис. гривень;
  • для другої групи — 10,98 тис. гривні;
  • для третьої групи — 7,53 тис. гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.

Також ми писали, що з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

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