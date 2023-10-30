Помощь для украинок — как и кто может получить выплаты от Mama Мoya

Некоторым украинкам выплатят новую денежную помощь — как зарегистрироваться
Пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.
Об этом говорится на портале фонда.
Кто имеет право на новое пособие
Как отмечается, подавать запросы на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:
- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;
- мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в армии, силах территориальной обороны и добровольных группировках в "горячих точках";
- мужчины и/или дети которых погибли в зонах активных боевых действий;
- мужчин и/или детей и/или родителей которых объявили умершими или признали без вести пропавшими на фоне войны.
Как зарегистрироваться на новые выплаты
Украинки могут принять участие в программе, зарегистрировавшись по следующей ссылке.
В фонде отмечают, что женщины должны дать согласие на обработку персональных данных в объеме, необходимом для участия в благотворительной программе.
Также должны дать согласие на фото-, видеосъемку для распространения информации о деятельности Фонда, предоставления отчета Фонда и его донорам о целевом использовании такой помощи.
Что еще стоит знать
Напомним, в Кабинете министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили помощь украинцам. Речь идет о средствах по ряду правительственных программ.
Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.
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