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Некоторым украинкам выплатят новую денежную помощь — как зарегистрироваться

30 октября 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинок — как и кто может получить выплаты от Mama Мoya
Пачка денег. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.

Об этом говорится на портале фонда.

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Как отмечается, подавать запросы на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:

  • жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;
  • мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в армии, силах территориальной обороны и добровольных группировках в "горячих точках";
  • мужчины и/или дети которых погибли в зонах активных боевых действий;
  • мужчин и/или детей и/или родителей которых объявили умершими или признали без вести пропавшими на фоне войны.

Как зарегистрироваться на новые выплаты

Украинки могут принять участие в программе, зарегистрировавшись по следующей ссылке.

В фонде отмечают, что женщины должны дать согласие на обработку персональных данных в объеме, необходимом для участия в благотворительной программе.

Также должны дать согласие на фото-, видеосъемку для распространения информации о деятельности Фонда, предоставления отчета Фонда и его донорам о целевом использовании такой помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Кабинете министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили помощь украинцам. Речь идет о средствах по ряду правительственных программ.

Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

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