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Деяким українкам виплатять нову грошову допомогу — як зареєструватися

30 жовтня 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для українок — як і хто може отримати виплати від Mama Мoya
Пачка грошей. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

Про це йдеться на порталі фонду.

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Хто має право на нову грошову допомогу

Як зазначається, подавати запити на благодійну допомогу можуть наступні категорії жінок:

  • житло яких було пошкоджене чи знищене через війну;
  • чоловіки та/чи діти та/чи батьки яких проходять службу в армії, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у "гарячих точках";
  • чоловіки та/чи діти яких загинули у зонах активних бойових дій;
  • чоловіків та/чи дітей та/або батьків яких оголосили померлими чи визнали безвісти зниклими на тлі війни.

Як зареєструватися на нові виплати

Українки можуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись за наступним посиланням.

У фонді зауважують, що жінки мають надати згоду на обробку персональних даних у обсязі, необхідному для участі у благодійній програмі.

Також мають надати згоду на фото-, відео зйомку задля поширення інформації про діяльність Фонду, надання звіту Фонду та його донорам про цільове використання такої допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення РФ виділили допомоги українцям. Йдеться про кошти за низкою урядових програм.

Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

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