Допомога для українок — як і хто може отримати виплати від Mama Мoya

Деяким українкам виплатять нову грошову допомогу — як зареєструватися
Постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.
Про це йдеться на порталі фонду.
Хто має право на нову грошову допомогу
Як зазначається, подавати запити на благодійну допомогу можуть наступні категорії жінок:
- житло яких було пошкоджене чи знищене через війну;
- чоловіки та/чи діти та/чи батьки яких проходять службу в армії, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у "гарячих точках";
- чоловіки та/чи діти яких загинули у зонах активних бойових дій;
- чоловіків та/чи дітей та/або батьків яких оголосили померлими чи визнали безвісти зниклими на тлі війни.
Як зареєструватися на нові виплати
Українки можуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись за наступним посиланням.
У фонді зауважують, що жінки мають надати згоду на обробку персональних даних у обсязі, необхідному для участі у благодійній програмі.
Також мають надати згоду на фото-, відео зйомку задля поширення інформації про діяльність Фонду, надання звіту Фонду та його донорам про цільове використання такої допомоги.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення РФ виділили допомоги українцям. Йдеться про кошти за низкою урядових програм.
Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.
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