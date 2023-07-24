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Некоторых украинцев могут лишить соцвыплат: кого это касается

24 июля 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Некоторых украинцев могут лишить соцвыплат: кого это касается
Украинские деньги номиналом в 100 гривен. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С 1 сентября текущего года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кто этого не сделает, может лишиться социальных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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В Ощадбанке напоминают, что получателям социальной помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении банка каждые шесть месяцев.

"После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня", — говорится в сообщении.

Сообщения Ощадбанка. Фото: скриншот

Физическая идентификация происходит в три этапа:

  • Личное обращение получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПП.
  • Предъявление работнику банка одновременно основной платежной карты или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
  • Проведение получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, которая предусматривает введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Напомним, в Украине граждане, работающие в бюджетной сфере, должны вернуть неправомерно начисленные деньги по программе "єПідтримка". Иначе их государство взыщет в судебном порядке.

На средства в приложении "Дія" имели право застрахованные лица, работавшие по трудовому договору (контракту), гиг-контракту, другому гражданско-правовому договору, и физлица-предприниматели, страхователи которых — не бюджетные учреждения, фонды общеобязательного госстрахования.

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