Некоторых украинцев могут лишить соцвыплат: кого это касается
С 1 сентября текущего года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кто этого не сделает, может лишиться социальных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Украинцы могут лишиться соцвыплат
В Ощадбанке напоминают, что получателям социальной помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении банка каждые шесть месяцев.
"После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня", — говорится в сообщении.
Физическая идентификация происходит в три этапа:
- Личное обращение получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПП.
- Предъявление работнику банка одновременно основной платежной карты или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
- Проведение получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, которая предусматривает введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.
Напомним, в Украине граждане, работающие в бюджетной сфере, должны вернуть неправомерно начисленные деньги по программе "єПідтримка". Иначе их государство взыщет в судебном порядке.
На средства в приложении "Дія" имели право застрахованные лица, работавшие по трудовому договору (контракту), гиг-контракту, другому гражданско-правовому договору, и физлица-предприниматели, страхователи которых — не бюджетные учреждения, фонды общеобязательного госстрахования.