Деяких українців можуть позбавити соцвиплат: кого це стосується

Українські гроші номіналом у 100 гривень. Фото: Google

З 1 вересня поточного року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації одержувачів соцдопомоги серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Хто цього не зробить, може позбутись соціальних виплат.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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В Ощадбанку нагадують, що одержувачам соціальної допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні банку кожні шість місяців.

"Після проходження фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня", — йдеться повідомленні.

Повідомлення Ощадбанку. Фото: скриншот

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

Особисте звернення одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.

Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Проведення одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

Нагадаємо, в Україні громадяни, які працюють у бюджетній сфері, мають повернути неправомірно нараховані гроші за програмою "єПідтримка". Інакше їх держава стягне у судовому порядку.

На кошти в застосунку "Дія" мали право застраховані особи, які працювали за трудовим договором (контрактом), гіг-контрактом, іншим цивільно-правовим договором, та фізособи-підприємці, страхувальники яких — не бюджетні установи, фонди загальнообов'язкового держстрахування.