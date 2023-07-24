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Деяких українців можуть позбавити соцвиплат: кого це стосується

24 липня 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Деяких українців можуть позбавити соцвиплат: кого це стосується
Українські гроші номіналом у 100 гривень. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З 1 вересня поточного року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації одержувачів соцдопомоги серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Хто цього не зробить, може позбутись соціальних виплат.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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В Ощадбанку нагадують, що одержувачам соціальної допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні банку кожні шість місяців.

"Після проходження фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня", — йдеться повідомленні.

Повідомлення Ощадбанку. Фото: скриншот

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

  • Особисте звернення одержувача соціальної допомоги  до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.
  • Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
  • Проведення одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

Нагадаємо, в Україні громадяни, які працюють у бюджетній сфері, мають повернути неправомірно нараховані гроші за програмою "єПідтримка". Інакше їх держава стягне у судовому порядку.

На кошти в застосунку "Дія" мали право застраховані особи, які працювали за трудовим договором (контрактом), гіг-контрактом, іншим цивільно-правовим договором, та фізособи-підприємці, страхувальники яких — не бюджетні установи, фонди загальнообов'язкового держстрахування.

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