Допомога єПідтримка — деяких українців змусять повернути 6,5 тис. грн

Порожній гаманець. Фото: Unplush

В Україні громадяни, які працюють у бюджетній сфері, мають повернути неправомірно нараховані гроші за програмою "єПідтримка". Інакше їх держава стягне у судовому порядку.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Повернення коштів допомоги "єПідтримка"

Як зазначається, постанова №1272 передбачала надання фінансової допомоги "єПідтримка" у сумі 6,5 тис. грн. На кошти в застосунку "Дія" мали право застраховані особи, які працювали за трудовим договором (контрактом), гіг-контрактом, іншим цивільно-правовим договором, та фізособи-підприємці, страхувальники яких — не бюджетні установи, фонди загальнообов'язкового держстрахування.

Підставою для отримання цих коштів була втрата заробітної плати/доходу, робота чи економічна діяльність яких тимчасово зупинилась через бойові дії на тлі воєнного стану в Україні.

Восени минулого року Міністерство фінансів провело перевірки заявок на правомірність надання такої допомоги, і виявилося, що на виплати масово подали заявки застраховані особи бюджетних установ, що суперечить умовам держпрограми "єПідтримка". Через це Міністерство економіки звернулося до бюджетних установ та організацій із проханням терміново організувати повернення працівниками незаконно отриманих коштів. У разі неповернення відомство обіцяло звернутися до суду.

За цей час повернули добровільно допомогу не всі бюджетники, тому Міністерство освіти виступило з проханням до педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти терміново перерахувати гроші державі у сумі 6,5 тис. гривень "єПідтримки", оскільки загрожує суд.

Мінекономіки склало оновлений перелік підпорядкованих відомству освітніх закладів, працівникам яких потрібно терміново та у повному обсязі повернути гроші. Перелік таких педагогів налічує 129 аркушів.

Також повідомляється, що після повернення грошей до бюджету треба направити підтвердження такої сплати на наведену у листі адресу електронної пошти, додали у відомстві.

Варто зауважити, що з 1 вересня держава ретельніше почне перевіряти громадян, які отримують грошову допомогу. Зокрема, соцвиплати продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

Більше про допомогу

Нагадаємо, з 1 серпня переселенців можуть позбавити виплат. Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, більше не матимуть статусу внутрішньо переміщених осіб.

Також Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо порядку одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції.