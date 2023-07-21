Помощь єПідтримка — некоторых украинцев заставят вернуть 6,5 тыс. грн

Пустой кошелек. Фото: Unplush

В Украине граждане, работающие в бюджетной сфере, должны вернуть неправомерно начисленные деньги по программе "єПідтримка". Иначе их государство взыщет в судебном порядке.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Возврат средств помощи "єПідтримка"

Как отмечается, постановление №1272 предусматривало предоставление финансовой помощи "єПідтримка" в сумме 6,5 тыс. грн. На средства в приложении "Дія" имели право застрахованные лица, работавшие по трудовому договору (контракту), гиг-контракту, другому гражданско-правовому договору, и физлица-предприниматели, страхователи которых — не бюджетные учреждения, фонды общеобязательного госстрахования.

Основанием для получения этих средств была потеря заработной платы/дохода, работа или экономическая деятельность которых временно остановилась из-за боевых действий на фоне военного положения в Украине.

Осенью прошлого года Министерство финансов провело проверки заявок на правомерность предоставления такой помощи и оказалось, что на выплаты массово подали заявки застрахованные лица бюджетных учреждений, что противоречит условиям госпрограммы "єПідтримка". В связи с этим Министерство экономики обратилось к бюджетным учреждениям и организациям с просьбой срочно организовать возврат работниками незаконно полученных средств. В случае невозврата ведомство обещало обратиться в суд.

За это время вернули добровольно помощь не все бюджетники, поэтому Министерство образования выступило с просьбой к педагогическим работникам государственных и коммунальных учебных заведений срочно перечислить деньги государству в сумме 6,5 тыс. гривен "єПідтримка", поскольку грозит суд.

Минэкономики составило обновленный перечень подчиненных ведомству образовательных учреждений, работникам которых нужно срочно и в полном объеме нужно вернуть деньги. Список таких педагогов насчитывает 129 листов.

Также сообщается, что по возвращении денег в бюджет нужно направить подтверждение такой уплаты на указанный в письме адрес электронной почты, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что с 1 сентября государство более тщательно начнет проверять граждан, получающих денежную помощь. В частности, соцвыплаты продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение требует такой поддержки. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

Больше о помощи

Напомним, с 1 августа переселенцев могут лишить выплаты. Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, больше не будут иметь статус внутренне перемещенных лиц.

Также Кабинет Министров принял изменения по порядку одноразовой денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции.