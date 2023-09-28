Помощь переселенцам — украинцы получат стипендии для обучения на IT-курсах

Сотрудник сферы IT. Фото: Unplush

Некоторым украинцам будут предоставлены стипендии для обучения на курсах сферы информационных технологий. О запуске соответствующей программы объявила образовательная платформа Prometheus.

Об этом говорится на ее официальном портале.

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Подробнее о стипендиях на IT-курсы

Как отмечается, стипендиальная программа Prometheus для обучения на IT-курсах доступна гражданам с прифронтовых и освобожденных от захватчиков территорий.

По программе, украинцы получат возможность учиться бесплатно на образовательных курсах по наиболее популярным IT-специальностям, в частности:

Java;

Frontend;

QA Manual;

QA Auto;

DevOps;

UX/UI.

В пресс-службе Prometheus сообщили, что в общей сложности 600 граждан получат шанс на стипендии.

Инициативу реализуют при поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI)".

Как отмечают представители Prometheus, во время войны, экономического кризиса и роста спроса на IT-образование на фоне развития дистанционной работы программа позволит получить ценные навыки и знания в области IT. Цель проекта — предоставить всем желающим возможность пройти путь от ознакомления с отраслью до получения первой работы в этой сфере.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

Также мы сообщали, что правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.