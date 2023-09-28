Допомога переселенцям — українці отримають стипендії для навчання на IT-курсах

Працівник сфери IT. Фото: Unplush

Деяким українцям нададуть стипендії для навчання на курсах сфери інформаційних технологій. Про запуск відповідної програми оголосила освітня платформа Prometheus.

Про це йдеться на її офіційному порталі.

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Детальніше про стипендії на IT-курси

Як зазначається, стипендійна програма Prometheus для навчання на IT-курсах доступна для громадян з прифронтових й звільнених від загарбників територій.

За програмою, українці отримають можливість навчатися безкоштовно на освітніх курсах з найбільш популярних IT-спеціальностей, зокрема:

Java;

Frontend;

QA Manual;

QA Auto;

DevOps;

UX/UI.

У пресслужбі Prometheus повідомили, що загалом 600 громадян отримають шанс на стипендії.

Ініціативу реалізують за підтримки проєкту Агентства США із міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

Як зазначають представники Prometheus, під час війни, економічної кризи й зростання попиту на IT-освіту на тлі розвитку дистанційної роботи, програма дозволить отримати цінні навички та знання у галузі IT. Мета проекту — надати всім охочим можливість подолати шлях від ознайомлення з галуззю до отримання першої роботи у цій сфері.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.

Також ми повідомляли, що уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.