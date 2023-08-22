Помощь украинцам — кто сможет получить новые выплаты от благотворительных фондов

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине Федеральное министерство иностранных дел Германии профинансирует новую денежную помощь для украинцев. За средствами можно обращаться в благотворительные фонды "Благополучие детей" и Diakonie Katastrophenhilfe.

О деталях программы сообщается на профильном портале Zayava Info.

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Кто получит новую денежную помощь

Как отмечается, получить деньги смогут семьи со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 24 февраля 2023 года. Среди условий— наличие несовершеннолетних детей и проживание в Киеве и области, жилье которых было разрушено во время боевых действий.

В случае, если семья подходит по критериям, материальная помощь будет выплачиваться в течение четырех месяцев. Размеры выплат пока неизвестны.

Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить специальную форму по ссылке. В то же время сам факт регистрации еще не является гарантией того, что дадут право на денежную помощь, поскольку будут учитывать доходы семьи. В заявлении необходимо указать такую информацию:

состав и доход семьи;

в какой помощи нуждается семья.

Заявки можно подавать до 15 сентября 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом поменяла правила помощи украинцам. В частности, изменился размер выплат и условия проживания.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.