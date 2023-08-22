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Деякі українці отримають нову фінансову допомогу: хто матиме право

22 серпня 2023 11:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — хто зможе отримати нові виплати від благодійних фондів
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини профінансує нову грошову допомогу для українців. За коштами можна звертатися до благодійних фондів "Благополуччя дітей" та Diakonie Katastrophenhilfe.

Про деталі програми повідомляється на профільному порталі Zayava Info.

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Хто отримає нову грошову допомогу

Як зазначається, одержати гроші зможуть родини зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 24 лютого 2023 року. Серед умов — наявність неповнолітніх дітей та проживання у Києві та області, житло яких було зруйноване під час бойових дій.

У разі, якщо родина підходить за критеріями, матеріальну допомогу виплачуватимуть упродовж чотирьох місяців. Розміри виплат поки що невідомі.

Щоб долучитися до програми, потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням. Водночас, сам факт реєстрації ще не є гарантією того, що дадуть право на грошову допомогу, оскільки братимуть до уваги доходи та статки родини. У заяві необхідно зазначити таку інформацію:

  • склад та дохід сім'ї;
  • яку допомогу потребує родина.

Заявки можна подавати до 15 вересня 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чехія влітку змінила правила допомоги українцям. Зокрема, змінився розмір виплат та умови проживання.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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