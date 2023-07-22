Пенсии в Украине — некоторые граждане получат дополнительные выплаты

Пожилая женщина с мальчиком. Фото: Freepik

В Украине граждане, которым в 2023 году исполнится 80 лет и нужен посторонний уход, начнут получать дополнительную ежемесячную денежную помощь. Размер такой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума.

Это предусматривает закон №646-IX, пишет Focus.

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Кто имеет право на прибавку

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" (от 02 июня 2020 года), а также постановлении правительства №261 (от 02 апреля 2005 года).

В этом году размер пособия останется на уровне предыдущего и составит 837 гривен до пенсии.

Государственная выплата предусмотрена людям, отвечающим следующим критериям:

возраст больше 80 лет;

человек одинок;

потребность в постороннем уходе;

наличие пенсии по возрасту.

Для получения такой выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания, подав следующие документы:

заявление в доплату;

паспорт;

идентификационный номер;

выписку из Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о том, что не получает доплату по уходу за пенсией;

заключение врачебно-консультативной комиссии, где указано, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Другие возрастные надбавки

Для украинцев, достигших 70, 75 и 80 лет, также предусмотрены доплаты.

Согласно действующему украинскому законодательству, граждане в случае достижения 80 лет имеют право на дополнительную ежемесячную прибавку в 570 грн. В 75 лет — в 456 гривен. Прибавка в возрасте от 70 лет составляет 300 гривен.

Однако по достижении 75-летнего возраста выплаты не суммируются между собой, а просто происходит переход на другую сумму.

Поэтому граждане будут сначала получать надбавку в объеме 300 гривен, а затем доплата будет повышаться на новый уровень.

Что еще стоит знать

Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте — Донецкая область, 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Также мы писали, что в июле в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.