Пенсії в Україні — деякі громадяни отримають додаткові виплати

Літня жінка з хлопчиком. Фото: Freepik

В Україні громадяни, яким 2023 року виповниться 80 років та потребують стороннього догляду, почнуть отримувати додаткову щомісячну грошову допомогу. Розмір такої доплати становить 40% від прожиткового мінімуму.

Це передбачає закон №646-IX, пише Focus.

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Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" (від 02 червня 2020 року), а також постанову уряду №261 (від 02 квітня 2005 року).

Цього року розмір допомоги залишиться на рівні попереднього і становитиме 837 гривень до пенсії.

Державна виплата передбачена людям, які відповідатимуть наступним критеріям:

вік більше 80 років;

людина самотня;

потреба у сторонньому догляді;

наявність пенсії за віком.

Для отримання такої виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації чи за місцем фактичного проживання, подавши такі документи:

заяву на доплату;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

виписку з Пенсійного фонду України (ПФУ) про те, що не отримує доплату з догляду до пенсії;

висновок лікарсько-консультативної комісії, де вказано, що особа потребує постійного догляду.

Інші вікові надбавки

Для українців, які досягли 70, 75 та 80 років також передбачені доплати.

Згідно з чинним українським законодавством, громадяни у разі досягнення 80 років мають право на додаткову щомісячну надбавку у 570 грн. У 75 років — у 456 гривень. Надбавка у віці від 70 років становить 300 гривень.

Проте після досягнення 75-річного віку виплати не сумуються між собою, а просто відбувається перехід на іншу суму.

Тому громадяни отримуватимуть спочатку надбавку в обсязі 300 гривень, а потім доплата буде підвищуватися на новий рівень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці — Донецька область, 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що в липні втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.