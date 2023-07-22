Пенсії в Україні — деякі громадяни отримають додаткові виплати

Деякі пенсіонери отримають додаткові виплати: кого торкнеться
В Україні громадяни, яким 2023 року виповниться 80 років та потребують стороннього догляду, почнуть отримувати додаткову щомісячну грошову допомогу. Розмір такої доплати становить 40% від прожиткового мінімуму.
Це передбачає закон №646-IX, пише Focus.
Хто має право на надбавку
Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" (від 02 червня 2020 року), а також постанову уряду №261 (від 02 квітня 2005 року).
Цього року розмір допомоги залишиться на рівні попереднього і становитиме 837 гривень до пенсії.
Державна виплата передбачена людям, які відповідатимуть наступним критеріям:
- вік більше 80 років;
- людина самотня;
- потреба у сторонньому догляді;
- наявність пенсії за віком.
Для отримання такої виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації чи за місцем фактичного проживання, подавши такі документи:
- заяву на доплату;
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- виписку з Пенсійного фонду України (ПФУ) про те, що не отримує доплату з догляду до пенсії;
- висновок лікарсько-консультативної комісії, де вказано, що особа потребує постійного догляду.
Інші вікові надбавки
Для українців, які досягли 70, 75 та 80 років також передбачені доплати.
Згідно з чинним українським законодавством, громадяни у разі досягнення 80 років мають право на додаткову щомісячну надбавку у 570 грн. У 75 років — у 456 гривень. Надбавка у віці від 70 років становить 300 гривень.
Проте після досягнення 75-річного віку виплати не сумуються між собою, а просто відбувається перехід на іншу суму.
Тому громадяни отримуватимуть спочатку надбавку в обсязі 300 гривень, а потім доплата буде підвищуватися на новий рівень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці — Донецька область, 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.
Також ми писали, що в липні втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.