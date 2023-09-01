Мужчина отсудил в "ПриватБанке" немалую сумму: как ему это удалось
Суд удовлетворил требования истца — клиента "ПриватБанка" вернуть ему списанные с банковского счета деньги. Судьи признали, что банк не имеет права взимать проценты, ведь клиент не давал своего согласия.
Об этом говорится в решении и Днепровского райсуда Киева, которое принято 29 августа.
Судебное дело
Сообщается, что Днепровский суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть клиенту 10185 грн. грн. Истец жаловался, что не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает незаконной ставку в 3,5%.
"Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с этим иском в суд", — говорится в судебном решении.
"ПриватБанк" также должен оплатить судебный сбор в размере 1073 грн.
Напомним, Тернопольский апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня". Судьи назначили ему три года лишения свободы за уклонение от призыва.