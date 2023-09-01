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Мужчина отсудил в "ПриватБанке" немалую сумму: как ему это удалось

1 сентября 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мужчина отсудил в "ПриватБанке" немалую сумму: как ему это удалось
Муж возле отделения "ПриватБанка". Фотоколлаж: Новости.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Суд удовлетворил требования истца — клиента "ПриватБанка" вернуть ему списанные с банковского счета деньги. Судьи признали, что банк не имеет права взимать проценты, ведь клиент не давал своего согласия.

Об этом говорится в решении и Днепровского райсуда Киева, которое принято 29 августа.

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Сообщается, что Днепровский суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть клиенту 10185 грн. грн. Истец жаловался, что не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает незаконной ставку в 3,5%.

"Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с этим иском в суд", — говорится в судебном решении.

"ПриватБанк" также должен оплатить судебный сбор в размере 1073 грн.

Напомним, Тернопольский апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня". Судьи назначили ему три года лишения свободы за уклонение от призыва.

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