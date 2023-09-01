Чоловік відсудив у "ПриватБанку" чималу суму: як йому це вдалося
Суд задовольнив вимоги позивача — клієнта "ПриватБанку" повернути йому списані з банківського рахунку гроші. Судді визнали, що банк не має права стягувати відсотки, адже клієнт не давав своєї згоди.
Про це йдеться у рішенні Дніпровського райсуду Києва, яке ухвалене 29 серпня.
Судова справа
Повідомляється, що Дніпровський суд Києва зобов’язав "ПриватБанк" повернути клієнту 10 185 грн. грн. Позивач скаржився, що не підписував умови використання кредитного ліміту, тому вважає незаконною ставку у 3,5%.
"Позивачем не було укладено з відповідачем жодних кредитних договорів та договорів про встановлення кредитного ліміту, що свідчить про безпідставне списання коштів з рахунку позивача, тому останній змушений звернутися з цим позовом до суду", — йдеться у судовому рішенні.
"ПриватБанк" також має сплатити судовий збір у розмірі 1073 грн.
Нагадаємо, Тернопільський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок щодо представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня". Судді призначили йому три роки позбавлення волі за ухиляння від призову.