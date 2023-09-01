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Чоловік відсудив у "ПриватБанку" чималу суму: як йому це вдалося

1 вересня 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чоловік відсудив у "ПриватБанку" чималу суму: як йому це вдалося
Чоловік біля відділення "ПриватБанку". Фотоколаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Суд задовольнив вимоги позивача — клієнта "ПриватБанку" повернути йому списані з банківського рахунку гроші. Судді визнали, що банк не має права стягувати відсотки, адже клієнт не давав своєї згоди.

Про це йдеться у рішенні Дніпровського райсуду Києва, яке ухвалене 29 серпня.

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Повідомляється, що Дніпровський суд Києва зобов’язав "ПриватБанк" повернути клієнту 10 185 грн. грн. Позивач скаржився, що не підписував умови використання кредитного ліміту, тому вважає незаконною ставку у 3,5%.

"Позивачем не було укладено з відповідачем жодних кредитних договорів та договорів про встановлення кредитного ліміту, що свідчить про безпідставне списання коштів з рахунку позивача, тому останній змушений звернутися з цим позовом до суду", — йдеться у судовому рішенні.

"ПриватБанк" також має сплатити судовий збір у розмірі 1073 грн.

Нагадаємо, Тернопільський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок щодо представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня". Судді призначили йому три роки позбавлення волі за ухиляння від призову. 

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