Могут ли ВПЛ получать несколько видов соцпомощи одновременно

Украинские беженцы. Фото: pixabay

Юристы объяснили, имеют ли право внутренне перемещенные лица в Украине претендовать одновременно на несколько видов социальной помощи.

Соответствующее разъяснение предоставили специалисты "Юридического советника для ВПЛ".

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Могут ли ВПЛ одновременно получать помощь на проживание и помощь малообеспеченным семьям

В первую очередь юристы советуют разобраться в каждом из видов социальной помощи.

Пособие на проживание внутренне перемещенным лицам назначается для обеспечения социальной поддержки внутренне перемещенных лиц из числа незащищенных слоев населения и стимулирования трудоустройства внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста.

То есть цель этой помощи — поддержка лиц, которые в связи с войной вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в другие регионы Украины.

Право на государственную социальную помощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины, а также другие малообеспеченные семьи.

Малообеспеченной считается семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

Цель этой помощи — поддержка лиц, имеющих тяжелое материальное положение.

То есть для назначения этих двух пособий принимаются во внимание разные критерии: если для помощи на проживание ВПЛ первоочередным является факт внутреннего перемещения лица, обращающегося за этой помощью, то для малообеспеченных — материальное положение.

Важно, что размер пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

Это означает, что при обращении в органы социальной защиты населения за назначением помощи малообеспеченной семье в декларации о доходах и имущественном положении не нужно указывать помощь на проживание ВПЛ.

Если лицо уже получает любой из видов государственной помощи, которые назначаются органами социальной защиты населения, сведения о размере помощи учитываются этим органом без необходимости ее декларирования.

Вывод : законодательством не запрещено получать несколько видов государственных социальных пособий одновременно. Назначение помощи малообеспеченной семье не повлечет отмену выплат на проживание внутренне перемещенным лицам, поскольку:

для назначения помощи малоимущим принимаются во внимание имущественные критерии (доход семьи, наличие жилья, авто, осуществленные расходы и т.п.);

размер пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для назначения пособия малообеспеченной семье в частности.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 ноября в Украине изменены правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам.

Новые правила оформления выплат касаются внутренних переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи от государства.

В частности, теперь для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Соответствующее пособие назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Также мы писали о том, что с 1 ноября в "Дії" временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ". Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством социальной политики обновляют сервисы.

В министерствах обещают, что скоро услуга станет еще удобнее.

Если необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дії" не работает, можно сделать это офлайн.