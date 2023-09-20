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"Больничная касса": Укрзализныця запускает новую программу бесплатной медицины

20 сентября 2023 11:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Укрзализныця запускает программу бесплатной медицины для работников
Медицинское учреждение. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" запускает новую программу медицинского обслуживания "Больничная касса". В ее рамках будут возмещены все финансовые расходы железнодорожников на лечение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Программа "Больничная касса"

Как отметили в пресс-службе, новая система медобслуживания создана на базе Общественной организации "Больничная касса Львовской железной дороги", которая на протяжении 14 лет компенсирует расходы на лечение работникам компании.

Даже война не помешала "Больничной кассе Львовской железной дороги" продолжать выполнять обязательства по возмещению расходов на медицинское обслуживание, в отличие от ряда страховых компаний.

По словам председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко, компания будет возмещать все взносы в общественную организацию за своих работников.

"Членские взносы, которые будут сниматься с заработной платы, будут на 100% компенсированы Укрзализныцей. Таким образом, мы фактически увеличиваем уровень поддержки железнодорожников", — подчеркнул чиновник.

Реализацию программы компенсации финансовых расходов на медуслуги и лекарства через "Больничную кассу" поддержал Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины. Глава профсоюзной организации Алексей Семерунь считает, что она станет идеальным механизмом, гарантирующим работникам право на качественную медицинскую помощь.

 

Укрзалізниця
Источник: пресс-служба Укрзализныци

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