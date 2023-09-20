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"Лікарняна каса": Укрзалізниця запускає нову програму безкоштовної медицини

20 вересня 2023 11:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрзалізниця запускає програму безплатної медицини для працівників
Медичний заклад. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" запускає нову програму медичного обслуговування "Лікарняна каса". У її рамках будуть покриті всі фінансові витрати залізничників на лікування.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Програма "Лікарняна каса"

Як зазначили у пресслужбі, нову систему медобслуговування створено на базі Громадської організації "Лікарняна каса Львівської залізниці", яка упродовж 14 років компенсовує витрати на лікування працівникам компанії.

Навіть війна не завадила "Лікарняній касі Львівської залізниці" продовжувати виконувати зобов'язання з покриття витрат на медичне обслуговування, на відміну від низки страхових компаній.

За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, компанія відшкодовуватиме всі внески до громадської організації за своїх працівників.

"Членські внески, які зніматимуться з заробітної плати, будуть на 100% компенсовані Укрзалізницею. Таким чином, ми фактично збільшуємо рівень підтримки залізничників", — наголосив посадовець.

Реалізацію програми компенсації фінансових витрат на медпослуги та ліки через "Лікарняну касу" підтримала Профспілка залізничників і транспортних будівельників України. Очільник профспілкової організації Олексій Семерунь вважає, що вона стане ідеальним механізмом, який гарантує працівникам право на якісну медичну допомогу.

 

Укрзалізниця
Джерело: пресслужба Укрзалізниця

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