Пенсии в Украине — около 5 тыс. грн выплатят пенсионерам в августе

Около 5 тыс. грн: кто из пенсионеров вскоре получит доплату
Некоторые украинские пенсионеры в августе текущего года получат доплаты в несколько тысяч гривен. Деньги выплатят в честь праздника Дня Независимости для ветеранов.
Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики Украины.
Кто из пенсионеров получит доплаты в августе
Согласно решению правительства, речь идет о доплатах, ранее выплачиваемых ко Дню Победы в начале мая для ветеранов и жертв нацистских преследований. В 2023 году такие выплаты будут произведены 24 августа ко Дню Независимости Украины, а список получателей несколько расширят.
Денежную помощь окажут:
- лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не было 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не было 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- членам семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты", женам/мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам/мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью по общему заболеванию, увечью и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
- членам семей погибших/умерших защитников и защитниц Украины;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщикам, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.
Какие суммы выплатят украинцам
Окончательно неизвестно, какие суммы предоставят ветеранам, однако учитывая предыдущие выплаты, они не будут меньше сумм, выплаченных до войны:
- лица с инвалидностью первой группы — 4,42 тыс. грн;
- второй группы — 3,9 тыс. грн;
- третьей группы — 3,39 тыс. грн;
- участники боевых действий, которые пострадали, и участники Революции Достоинства — 1,49 тыс. грн;
- лица, имеющие особые заслуги перед государством — 4,42 тыс. грн;
- члены семей погибших — 966 грн;
- участники войны — 612 грн.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.