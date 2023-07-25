Пенсии в Украине — около 5 тыс. грн выплатят пенсионерам в августе

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

Некоторые украинские пенсионеры в августе текущего года получат доплаты в несколько тысяч гривен. Деньги выплатят в честь праздника Дня Независимости для ветеранов.

Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики Украины.

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Согласно решению правительства, речь идет о доплатах, ранее выплачиваемых ко Дню Победы в начале мая для ветеранов и жертв нацистских преследований. В 2023 году такие выплаты будут произведены 24 августа ко Дню Независимости Украины, а список получателей несколько расширят.

Денежную помощь окажут:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не было 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не было 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

членам семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты", женам/мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам/мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью по общему заболеванию, увечью и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

членам семей погибших/умерших защитников и защитниц Украины;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщикам, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.

Какие суммы выплатят украинцам

Окончательно неизвестно, какие суммы предоставят ветеранам, однако учитывая предыдущие выплаты, они не будут меньше сумм, выплаченных до войны:

лица с инвалидностью первой группы — 4,42 тыс. грн;

второй группы — 3,9 тыс. грн;

третьей группы — 3,39 тыс. грн;

участники боевых действий, которые пострадали, и участники Революции Достоинства — 1,49 тыс. грн;

лица, имеющие особые заслуги перед государством — 4,42 тыс. грн;

члены семей погибших — 966 грн;

участники войны — 612 грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.