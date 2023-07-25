Пенсії в Україні — близько 5 тис. грн виплатять пенсіонерам у серпні

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

Деякі українські пенсіонери у серпні поточного року отримають доплати у кілька тисяч гривень. Гроші виплатять на честь свята Дня Незалежності для ветеранів.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Хто з пенсіонерів отримає доплати у серпні

Згідно з рішенням уряду, йдеться про доплати, які раніше виплачували до Дня Перемоги на початку травня для ветеранів та жертв нацистських переслідувань. У 2023 році такі виплати будуть здійснені 24 серпня до Дня Незалежності України, а список отримувачів дещо розширили.

Грошову допомогу нададуть:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не було 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не було 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання батьків;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

членам родин загиблих/померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до пункту 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соцзахисту", дружинам/чоловікам померлих осіб з інвалідністю у результаті війни, дружинам/чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких визнано за життя особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин, які не одружилися вдруге;

членам родин загиблих/померлих захисників та захисниць України;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

Які суми виплатять українцям

Остаточно невідомо, які суми нададуть ветеранам, однак з огляду на попередні виплати, вони не будуть менші за суми, виплачені до війни:

особи з інвалідністю першої групи — 4,42 тис. грн;

другої групи — 3,9 тис. грн;

третьої групи — 3,39 тис. грн;

учасники бойових дій, які постраждали та учасники Революції Гідності — 1,49 тис. грн;;

особи, які мають особливі заслуги перед державою — 4,42 тис. грн;

члени родин загиблих — 966 грн;

учасники війни — 612 грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.