Пенсии в Украине – пенсионеры могут оформить надбавки от ООН

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepic

Украинским пенсионерам с низкими пенсиями начислят доплаты. Программа помощи реализуется Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Что известно о программе ООН

Как отмечается, дополнительные выплаты от ООН уже стартовали. По состоянию на начало сентября 2023 года доплаты предоставили около 260 тыс. пожилых украинцев. Они совокупно получили на банковские счета более 115 млн гривен.



Введение соответствующей финансовой помощи для наиболее уязвимых категорий лиц пенсионного возраста от Всемирной продовольственной программы ООН правительство поддержало 28 июля этого года.

Кто получит доплаты к пенсиям

Дополнительные денежные выплаты получают те пенсионеры, которые больше всего пострадали от войны. Речь идет о гражданах, которые должны отвечать трем критериям:

проживание на территориях активных или вероятных боевых действий;

низкий размер пенсии — менее 3 тыс. грн;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительные денежные выплаты от других международных организаций или правительственную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Для того чтобы получить помощь, дополнительно обращаться никуда не нужно. Денежную помощь начислят в соответствии с пенсией, информация о которой содержится в государственных реестрах.

На какие суммы можно рассчитывать

Согласно условиям программы, доплаты к низким пенсиям украинцам будут выплачивать не менее четырех месяцев.

Размер финансовой помощи — сумма, которой не хватает до 3 тысяч грн пенсии, однако не менее 100 грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали, кому из украинцев могут повысить пенсионные выплаты. Сейчас в ведомстве прорабатывают разные варианты.

Также мы писали, что среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.