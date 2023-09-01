Пенсії в Україні — пенсіонери можуть оформити надбавки від ООН

Людина пенсійного віку. Фото: Freepic

Українським пенсіонерам з низькими пенсіями нарахують доплати. Програму допомоги реалізує Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

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Що відомо про програму ООН

Як зазначається, додаткові виплати від ООН вже стартували. Станом на початок вересня 2023 року доплати надали близько 260 тис. літніх українців. Вони сукупно отримали на банківські рахунки понад 115 млн гривень.



Запровадження відповідної фінансової допомоги для найвразливіших категорій осіб пенсійного віку від Всесвітньої продовольчої програми ООН уряд підтримав 28 липня цього року.

Хто отримає доплати до пенсій

Додаткові грошові виплати отримують ті пенсіонери, які найбільше постраждали від війни. Йдеться про громадян, які мають відповідати трьом критеріям:



проживання на територіях активних чи ймовірних бойових дій;

низький розмір пенсії — менш ніж 3 тис. грн;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткові грошові виплати від інших міжнародних організацій чи урядову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для того, щоб отримати допомогу, додатково звертатися нікуди не потрібно. Грошову допомогу нарахують відповідно до наявної пенсії, інформація про яку міститься у державних реєстрах.

На які суми можна розраховувати

Згідно з умовами програми, доплати до низьких пенсій українцям виплачуватимуть щонайменше чотири місяці.

Розмір фінансової допомоги — сума, якої не вистачає до 3 тисяч грн пенсії, проте не менше ніж 100 грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України розповіли, кому з українців можуть підвищити пенсійні виплати. Зараз у відомстві опрацьовують різні варіанти.

Також ми писали, що з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.