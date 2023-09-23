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Бензин и дизель на АЗС подскочили в цене: сколько стоит топливо 23 сентября

23 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 23 сентября — АЗС повысили стоимость горючего
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В субботу, 23 сентября, украинские автозаправочные станции обнародовали новые цены на топливо. За прошедшие сутки средняя стоимость изменилась на все виды бензинов, дизельное топливо и автомобильный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 23 сентября

По данным портала, средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автомобильного газа выросла на несколько копеек. Расценки сейчас такие:

  • бензин A-95+ — 57,47 грн/л (+0,05);
  • бензин А-95 — 54,65 грн/л (+0,07);
  • бензин А-92 — 52,67 грн/л (+0,10);
  • дизельное топливо — 54,53 грн/л (+0,13);
  • автомобильный газ — 25,48 грн/л (+0,07).

Неделю тому назад A-95+ продавали в среднем за 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 реализовывали за 51,74 грн/л. Продавали несколько дешевле дизтопливо — 53,56 грн/л, а также автогаз — 25,25 грн/л.

Цены на АЗС ОККО, WOG 23 сентября

23 сентября самые высокие цены на А-95+ и А-95 в сети SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л. Самая низкая стоимость А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 продают дороже всего на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего в сети "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизтопливо на АЗС ОККО и WOG продают по 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, на АЗС "БРСМ-Нафта" — 52,31 грн/л.

В сети Shell автогаз стоит 25,37 грн/л, на SOCAR 25,98 грн/л, на ОККО — 26,20 грн/л.

 

бензин
Джерело: АвтоРіа

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