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Бензин та дизель на АЗС підскочили в ціні: скільки коштує пальне 23 вересня

23 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 23 вересня — АЗС підвищили вартість пального
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У суботу, 23 вересня, українські автозаправні станції оприлюднили нові ціни на пальне. За минулу добу середня вартість змінилася на всі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 23 вересня

За даними порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу зросла на кілька копійок. Розцінки зараз такі:

  • бензин A-95+ — 57,47 грн/л (+0,05);
  • бензин А-95 — 54,65 грн/л (+0,07);
  • бензин А-92 — 52,67 грн/л (+0,10);
  • дизельне пальне — 54,53 грн/л (+0,13);
  • автомобільний газ — 25,48 грн/л (+0,07).

Тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 реалізовували за 51,74 грн/л. Продавали дещо дешевше дизпальне — 53,56 грн/л, а також автогаз — 25,25 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 23 вересня

23 вересня найвищі ціни на А-95+ та А-95 у мережі SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найнижча вартість на А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, на АЗС "БРСМ-Нафта" — 52,31 грн/л.

У мережі Shell автогаз коштує 25,37 грн/л, на SOCAR — 25,98 грн/л, на ОККО — 26,20 грн/л.

 

бензин
Источник: АвтоРиа

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