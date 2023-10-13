Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Банки изменили валютный курс доллара: ситуация на рынке 13 октября arrow

Банки изменили валютный курс доллара: ситуация на рынке 13 октября

13 октября 2023 12:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 13 октября — банки переписали цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 октября. Согласно ему, американская валюта продолжает дешеветь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 13 октября

Согласно данным межбанка, доллар стоит в покупке — 36,37 грн, в продаже — 36,39 грн, что на четыре копейки меньше против предыдущего банковского дня.

Евро стоит в покупке — 38,39, в продаже — 38,41 64 грн.

 

курс доллара – торги на межбанке
Источник: Минфин

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,07 грн. В покупке — 37,38 грн (-0,06), в продаже — 38,10 (-0,02). Евро стоит в покупке 39,70 грн (-0,11), в продаже — 40,73 (+0,11) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,10 грн (-0,20) — 37,90 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);
  • Укрсиббанк — 37,35 (-0,05) — 37,90 (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,02 грн (+0,02), в продаже — 38,15. Цена евро в покупке — 40,32 грн (-0,03), в продаже — 40,55 (-0,05).

 

курс валют – курс доллара в банках
Источник: Минфин

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз