Курс валют на 13 октября — банки переписали цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 октября. Согласно ему, американская валюта продолжает дешеветь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 13 октября

Согласно данным межбанка, доллар стоит в покупке — 36,37 грн, в продаже — 36,39 грн, что на четыре копейки меньше против предыдущего банковского дня.

Евро стоит в покупке — 38,39, в продаже — 38,41 64 грн.

Источник: Минфин

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,07 грн. В покупке — 37,38 грн (-0,06), в продаже — 38,10 (-0,02). Евро стоит в покупке 39,70 грн (-0,11), в продаже — 40,73 (+0,11) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Укрэксимбанк — 37,10 грн (-0,20) — 37,90 грн;

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);

Укрсиббанк — 37,35 (-0,05) — 37,90 (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,02 грн (+0,02), в продаже — 38,15. Цена евро в покупке — 40,32 грн (-0,03), в продаже — 40,55 (-0,05).

Источник: Минфин

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.