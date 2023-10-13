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Банки змінили валютний курс долара: ситуація на ринку 13 жовтня

13 жовтня 2023 12:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 13 жовтня — банки переписали ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 13 жовтня. Згідно з ним, американська валюта продовжує дешевшати.

Про це свідчать дані на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро на 13 жовтня

Відповідно до даних міжбанку, долар коштує у купівлі — 36,37 грн, у продажу — 36,39 грн, що на чотири копійки менше проти попереднього банківського дня.

Євро коштує у купівлі — 38,39, у продажу —  38,41 64 грн.

 

курс долара - торги на міжбанку
Джерело: Мінфін

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,07 грн. У купівлі — 37,38 грн (-0,06), в продажу — 38,10 (-0,02). Євро коштує у купівлі 39,70 грн (-0,11), у продажу — 40,73 (+0,11) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Укрексімбанк — 37,10 грн (-0,20) — 37,90 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);
  • Укрсиббанк — 37,35 (-0,05) — 37,90 (-0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,02 грн (+0,02), у продажу — 38,15. Ціна євро у купівлі — 40,32 грн (-0,03), у продажу — 40,55 (-0,05).

 

курс валют - курс долара у банках
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.

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