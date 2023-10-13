Курс валют на 13 жовтня — банки переписали ціни

Банки змінили валютний курс долара: ситуація на ринку 13 жовтня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 13 жовтня. Згідно з ним, американська валюта продовжує дешевшати.
Про це свідчать дані на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.
Курс долара та євро на 13 жовтня
Відповідно до даних міжбанку, долар коштує у купівлі — 36,37 грн, у продажу — 36,39 грн, що на чотири копійки менше проти попереднього банківського дня.
Євро коштує у купівлі — 38,39, у продажу — 38,41 64 грн.
На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,07 грн. У купівлі — 37,38 грн (-0,06), в продажу — 38,10 (-0,02). Євро коштує у купівлі 39,70 грн (-0,11), у продажу — 40,73 (+0,11) грн.
- ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Укрексімбанк — 37,10 грн (-0,20) — 37,90 грн;
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
- Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);
- Укрсиббанк — 37,35 (-0,05) — 37,90 (-0,05).
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,02 грн (+0,02), у продажу — 38,15. Ціна євро у купівлі — 40,32 грн (-0,03), у продажу — 40,55 (-0,05).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.
Читайте Новини.LIVE!