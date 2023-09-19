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Банки установили новые цены на валюту: курс на 19 сентября

19 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 19 сентября — банки установили новые цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 19 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,98 грн/евро (-0,01), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

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По этим данным, стоимость евровалюты в продаже составляет 39,37 грн/евро (-0,01), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар продолжает дорожать. В среднем стоит 38,44 грн (+0,22). В покупке —37,67 грн (+0,03), в продаже — 38,43 (+0,02). Евро стоит в покупке 40,43 грн (+0,08), в продаже — 41,37 (+0,08) грн.

  • ПриватБанк — 37,39 грн (-0,01) — 37,99 грн (-0,01);
  • Ощадбанк — 37,85 грн (-0,05) — 38,75 грн (+0,05);
  • Sense bank — 37,80 грн (-0,05) — 38,30 грн (-0,05);
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);
  • Укрэксимбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;
  • Правэксбанк — 37,85 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,34 грн (+0,09), в продаже — 38,55 (+0,15). Евро в покупке — 41,10 (+0,20) грн, в продаже — 41,40 (+0,25).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного учреждения "ПриватБанк" отсудила "моральную компенсацию" за неполную информацию по кредитке. Также банк спишет начисленный долг по карте.

Также мы писали, что Национальный банк в течение этой недели существенно усилил поддержку курса гривны, продав значительно большую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке. Объем продаж из международных резервов вырос в несколько раз.

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